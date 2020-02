Zgłosił, że zaatakował go pies. Kłamał. Okazało się, że jest poszukiwany

Pijany 54-latek z gminy Orneta zgłosił, że został zaatakowany przez agresywnego psa. Jak się okazało do ataku nie doszło, a on sam był poszukiwany przez lidzbarski sąd.

W miniony piątek 14 lutego do oficera dyżurnego lidzbarskiej policji zadzwonił mężczyzna, który zgłosił, że zaatakował go pies. Powiedział, że pies jest bardzo agresywny i porwał mu spodnie.Na miejsce pojechali policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy pełnili służbę na terenie gminy. Na miejscu okazało się, że do żadnego ataku psa nie doszło, a zgłaszający jest pijany. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania.Po sprawdzeniu tożsamości ustalono, że zgłaszający jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Za mężczyzną został wystawiony nakaz doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego. 54-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Poszukiwany ma do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za znieważenie funkcjonariusza podczas interwencji.Źródło: KPP