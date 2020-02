Pijany wsiadł za kierownicę koparko-ładowarki i jeździł po gminie

Pijani kierowcy to poważne zagrożenie dla każdego uczestnika ruchu drogowego, w tym pieszych. Osoba, która wsiada za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu to potencjalny morderca. Niestety, zatrzymania takich osób zdarzają się codziennie.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

W minioną sobotę 15 lutego przed godz. 9.00 dyżurny oficer lidzbarskiej policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że pijany mężczyzna wsiadł do koparko – ładowarki i jeździ po gminie.Na miejsce pojechał patrol interwencyjny z orneckiego komisariatu.Zatrzymano 60-latka. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w systemach okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania.60-latek próbował tłumaczyć policjantom, że „wypił tylko 1 piwo co nie przeszkadza w kierowaniu i wykonywaniu obowiązków przy obrządku”.Pijani kierowcy to poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Tym bardziej na pochwałę zasługuje reakcja świadków. Każda informacja, która dociera do policjantów dotycząca niebezpieczeństwa na drodze jest traktowana priorytetowo oraz z pełną surowością.Pijani kierowcy to prawdziwa plaga. Wielu śmiertelnym wypadkom można było zapobiec interweniując, gdyby pijana osoba wsiadała do auta.Źródło: KPP